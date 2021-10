A Erba la Giornata del Verde Pulito: la felicità di stare insieme in mezzo alla natura

Si è svolta nella mattinata del 17 ottobre 2021 la Giornata del Verde Pulito organizzata dal Comune di Erba in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e con i volontari di associazioni legate all’ambiente che operano a Erba. Nella cornice verde del Parco Valle Lambro, in una calda giornata di sole, bambini e ragazzi si sono radunati insieme ai genitori e agli insegnanti che li hanno accompagnati in questa esperienza di educazione all’ambiente. I partecipanti, divisi in gruppi e dotati di guanti protettivi e sacchi per la raccolta, sono stati assegnati ai volontari del CAI, degli Alpini, del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, delle GEV (Guardie del Parco) e degli Amici della Valle Bova.

A fare da volontari, ma soprattutto da supervisori, i volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Erba – Laghi che con i loro mezzi sono stati una presenza indispensabile e preziosa per il recupero dei rifiuti pesanti raccolti dai partecipanti. A decretare il successo della giornata non è stato soltanto il risultato ottenuto, ovvero la pulizia dell’area battuta dai partecipanti, ma la felicità dei bambini e dei ragazzi coinvolti che con entusiasmo sono andati a scovare i rifiuti nascosti tra la vegetazione, e grazie ai volontari hanno potuto esplorare e conoscere la zona con i percorsi pedonali in mezzo al verde, e soprattutto imparare a riconoscere le tipologie di alberi che incontravano lungo il cammino. In sintesi un’ottima esperienza per tutti di convivialità, di contatto con la natura, di educazione all’ambiente e di conoscenza della zona.