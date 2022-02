Erba, lutto cittadino per la scomparsa del grande scenografo Ezio Frigerio

L'amministrazione comunale di Erba ha proclamato per il 12 febbraio 2022 giornata di lutto cittadino per onorare la scomparsa del celebre scenografo Ezio Frigerio.

Frigerio, infatti, è uno dei cittadini illustri di Erba, divenuto famoso per la sua lunga e intensa carriera coronata da importantissime tappe che lo hanno visto lavorare al fianco di grandi registi, dal teatro al cinema, passando per la lirica.

Nato a Erba nel 1930, il maestro ha dedicato l’intera vita al teatro, alla lirica e al cinema per i quali ha creato scenografie memorabili, che hanno impresso un segno distintivo negli spettacoli dei registi con i quali ha lavorato: Strehler in primis, ma anche Ronconi ed Eduardo de Filippo, e nel cinema Vittorio de Sica. Ha lavorato nei più importanti teatri del mondo, dal Teatro alla Scala di Milano all’Opéra di Parigi, al Metropolitan di New York e al Bolshoi di Mosca e molti altri ancora, lasciando in tutti un segno indelebile della sua originalità creativa. "Ezio Frigerio - ha commentato il sindaco di Erba, Veronica Airoldi - ha dato grande lustro alla città di Erba, con la quale ha sempre mantenuto un forte legame nonostante fosse cittadino del mondo e alla quale ha donato parte della sua preziosa collezione di opere d’arte".

La città di Erba ha voluto dedicare un’area del nuovo museo di Villa Candiani al suo illustre cittadino che si è adoperato con grande generosità fino all’ultimo per aiutare l’amministrazione comunale mettendo a disposizione dei cittadini i suoi lavori, il suo percorso artistico e la testimonianza del suo genio. Il sindaco Airoldi ha fatto sapere che verrà organizzata a breve e in accordo con la moglie Franca Squarciapino una cerimonia di commemorazione in cui si ricorderanno la sua figura e le sue opere.