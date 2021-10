Como, frontale in via per San Fermo: gli occupanti di una delle auto scappano a piedi

Incidente a Como poco prima dell'alba del 14 ottobre 2021, intorno alle 4.45 in via per San Fermo, in prossimità delle gallerie. Due auto una Hyundai Konga con targa spagnola e una Discovery Rover si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale ma al loro arrivo gli occupanti di una delle due auto coinvolte (quella con targa spagnola) si erano dati alla fuga a piedi. L'uomo di 45 anni che viaggiava sull'altra vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia da un'ambulanza. La strada è stata momentaneamente chiusa. Sono in corso accertamenti sui reali intestatari della Hyundai Konga.