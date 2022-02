Como, tegole pericolanti sul palazzo delle Poste

Intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tetto del palazzo dove ha sede l'ufficio postale, tra via Perti e via Vittorio Emanuele II. I pompieri sono dovuti intervenire per scongiurare il rischio di caduta di alcune tegole. Si presume che il vento abbia danneggiato o smosso le tegole rendendole pericolanti. L'intervento è stato eseguito intorno alle ore 11 del 3 febbraio 2022.