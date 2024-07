Quattro amici al cocktail bar: inizia l'avventura di un nuovo locale a Como

Quattro amici con una passione condivisa per la ristorazione hanno unito le forze per dare vita a un nuovo e intrigante locale a Como: il Super Social Club. Simone Mandelli, Fabrizio Molteni, Giovanni Gelfini e Alessandro Dattoli, provenienti da esperienze lavorative diverse ma sempre nel settore della ristorazione, hanno trasformato il vecchio locale At Home in un moderno cocktail bar con cucina.

Il Super Social Club si distingue per la sua atmosfera accogliente e per il grande bancone che invita i clienti a sedersi sia per un drink che per gustare le delizie culinarie offerte. Questo concetto innovativo permette di creare un'esperienza sociale unica, dove bere e mangiare si fondono in un unico spazio conviviale.

Alessandro Dattoli, già socio di Ammare, e Giovanni Gelfini, che ha portato con sé l'esperienza di gestire due ristoranti a New York, ma è recentemente tornato a vivere a Como, sono tra i fondatori del locale. La loro esperienza e la loro visione si riflettono nel Super Social Club, che promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti dei cocktail e della buona cucina.

Attualmente, il Super Social Club è aperto solo la sera, dalle 17, ed è chiuso il lunedì. Tuttavia, i quattro amici hanno già in programma di estendere l'orario di apertura anche al pranzo, per offrire una nuova opzione gastronomica ai comaschi e ai visitatori della città.

Il locale, completamente rinnovato, vanta anche uno spazio esterno con tavolini, ideale per godersi una serata all'aperto durante la bella stagione. Questa nuova aggiunta alla scena gastronomica di Como promette di portare un tocco di novità e di convivialità, grazie alla passione e all'amicizia che legano i suoi fondatori.