La città si sveglia, i negozi aprono, ma le vie del centro sono ancora piene di sacchi dell'immondizia

Qualcosa non deve avere funzionato a dovere nella raccolta della differenziata in centro storico se martedì mattina la città murata poco prima delle ore 10.30 era ancora piena di sacchi della pattumiera, per la precisione i sacchi della plastica. Le foto non lasciano spazio a dubbi. Colpa dei cittadini e commercianti che hanno sbagliato a esporre i sacchi o colpa di Aprica che ha tardato nel passare a raccoglierli. Chiariamo subito che tra le 10.30 e le 11 circa i camion della nettezza urbana sono passati e hanno finalmente ritirato ogni sacco. Sebbene da Aprica abbiano spiegato che "i nostri operatori hanno svolto il loro lavoro secondo il calendario e gli orari stabiliti" è evidente che le strade del centro storico ancora piene di immondizia a metà mattina non sono un bel vedere, né per i cittadini né per i turisti. Ma cosa è andato storto esattamente? Essendo martedì mattina era previsto il ritiro di plastica, umido e vetro delle utenze domestiche, ma in strada c'erano anche sacchi gialli (plastica) di attività commerciali che avrebbero, invece, dovuto esporli in serata tra le 18 e le 19.30 (per essere ritirati nelle ore immediatamente successive). Dunque, un ripasso dei giorni e orari di esposizione di sacchi e bidoni in centro storico non guasta.

Utenze domestiche città murata

Il martedì vengono ritirati i sacchi gialli della plastica e vengono svuotati i bidoni marroni dell'organico e i verdi del vetro e metallo. Quindi i residenti devono esporre il sacco giallo e i bidoni marrone e verde tra le 21 di lunedì e le 6 di martedì mattina al massimo. Il venerdì vengono ritirati i sacchi trasparenti dell'indifferenziata e vengono svuotati i bidoni marroni dell'organico e quelli blu della carta. Quindi i residenti devono esporre il sacco trasparente e i bidoni marrone e blu tra le 21 di giovedì sera e le 6 di venerdì mattina al massimo.

Utenze commerciali città murata

I commercianti devono esporre bidoni e sacchi tra le 18 e le 19.30 dei giorni di ritiro programmati (il sabato entro le 18.30). Il lunedì sera vanno esposti i bidoni blu della carta, mentre il martedì, giovedì e sabato vanno esposti i sacchi gialli della plastica e i bidoni blu della carta.