Parte la pulizia del Broletto: saranno cancellate tutte le scritte dei vandali. In arrivo telecamere di sorveglianza

E' iniziato oggi, 11 novembre 2022, l'intervento di pulitura di muri e colonne del Broletto di Como e di alcune parti di mura del Duomo. In accordo con la Soprintendenza dei beni architettonici il Comune ha dato il via ai lavori, affidati a una ditta specializzata e autorizzata, delle scritte e dei graffiti disegnati negli anni dai tanti vandali-writers che quasi quotidianamente si sono avvicendati sotto il Broletto. "Con l'ausilio di specifici prodotti - ha spiegato l'assessore alla Cultura Enrtico Colombo - verranno rimosse tutte le scritte che hanno lordato il nostro patrimonio culturale. L'amministrazione c'è e non ci fermeremo".

Colombo ha poi spiegato che il Comune "ha presentato una segnalazione alla Questura circa i danni prodotti dai vandali armati di vernice spray e pennarelli. Ci aspettiamo controlli più frequenti per evitare che questo luogo di così enorme valore storico e culturale venga imbrattato di nuovo. Di sicuro non recinteremo. Ad ogni modo per il futuro vogliamo installare alcune telecamere di sorveglianza".