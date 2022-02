Portone "sigillato": protesta contro il caso dell'anziana disabile lasciata fuori dalle Poste

Portone "sigillato" con nastro bianco e rosso con tanto di affissione di cartelli di protesta. Il blitz contro la sede delle Poste di via Vittorio Emanuele è firmato Movimento Nazionale Lombardia. "Nel silenzio assordante delle istituzioni - si legge sui cartelli affissi - Poste Italiane continua a discriminare persone con disabilità e pensionati senza green pass. Se voi non fate entrare loro, noi non facciamo entrare nessuno".

Il riferimento è al caso della donna anziana e disabile che non ha potuto accedere all'ufficio postale del centro storico.