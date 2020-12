Una piazza dedicata a Piercesare Bordoli: posizionata la targa

E' ufficiale: c'è una nuova piazza a Como, ed è intitolata a Piercesare Bordoli, storico presidente della Famiglia Comasca. Come deliberato nel 2019 dalla giunta del sindaco Mario Landriscina, la piazzetta della Chiesa del Gesù a Como, è stata intitolata Bordoli, ricordato nella targa come "cultore delle tradizioni comasche", morto il 9 novembre 2014.

La richiesta di intitolare la piazza a lui è stata avanzata proprio dalla Famiglia Comasca in occasione dei 50 anni dalla istituzione. Siccome non erano ancora trascorsi 10 anni dalla morte (termine temporale minimo in materia di toponomastica) il Comune ha dovuto seguire una prassi alternativa rivolgendosi alla Prfettura.