Piazza Perretta diventa definitivamente pedonale

Per anni è stata dedicata ai parcheggi gialli per residenti, ma da oggi non potrà essere utilizzata più nemmeno come spazio di manovra per i taxi che venendo da piazza Cavour fanno inversione per riposizionarsi in direzione lago. Piazza Perretta diventa ufficialmente pedonale. La giunta del sindaco Alessandro Rapinese ha approvato il provvedimento che vieta formalmente e in via definitiva il passaggio di veicoli sulla piazza antistante il palazzo ex sede della Banca d'Italia, in centro storico. Come riportato nel testo della delibera dell'esecutivo di Palazzo Cernezzi, gli uffici comunali dovranno provvedere nei prossimi giorni alla "realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale necessarie per l’attuazione dei provvedimenti regolatori della mobilita veicolare e pedonale," e a "valutare il posizionamento di opportuni arredi urbani quali (panchine, fioriere et similia) al fine di ulteriore valorizzazione dell’area".