La nuova piazza pedonale è ancora usata come parcheggio: manca la segnaletica

Nonostante sia stata designata come zona pedonale, Piazza Perretta, nel cuore del centro storico di Como, continua ad essere utilizzata come parcheggio, poiché manca ancora l'installazione della relativa segnaletica.

La decisione di rendere la piazza un'area esclusivamente pedonale (dove peraltro si svolgeranno numerosi eventi estivi) è stata presa per migliorare la sua vivibilità, consentendo ai residenti e ai visitatori di godere appieno del fascino del centro storico senza il disturbo del traffico veicolare. Tuttavia, nonostante questa intenzione, molti automobilisti continuano a parcheggiare i loro veicoli nella piazza, ignorando l'assenza di segnaletica che vieta il transito e il parcheggio. Questa situazione non solo viola le normative in vigore, ma compromette anche l'efficacia della zona pedonale nel suo scopo di promuovere una maggiore fruizione del centro storico.