Parco giochi aperto ma senza illuminazione: in via Vittorio Emanuele i bambini giocano nell'oscurità

E' il principale e più frequentato parco giochi di Como centro, ma la manutenzione scarseggia. Nei giardinetti di via Vittorio Emanuele attualmente c'è un solo lampione funzionante. Da quando è entrata in vigore l'ora solare il bioi sopraggiunge un'ora prima. Con l'orario di apertura e chiusura serale, dunque, l'oscurità cala ancora prima che il cancello venga chiuso. Risultato: i bambini sono costretti a giocare pressoché al buio e qualcuno, pur di poter continuare a utilizzare scivolo e giostrine è costretto a utlizzare le torce. In qualche caso sono proprio i genitori a fare luce con i propri telefoni cellulari.

