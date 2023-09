Centro storico, ci risiamo: il paletto "killer" fa ancora danni

Ancora una macchina danneggiata per colpa di questo invisibile, si fa per dire, paletto. E ancora una volta - visto che difficilmente si scoprirà il responsabile - una spesa per il Comune di Como che poteva essere evitata. Ci troviamo in centro storico a Como, per la precisione in via Volta. Di questo paletto ne abbiamo già parlato in diversi articoli dove abbiamo spiegato come e quanto questo paletto, che dovrebbe fungere da dissuasore di sosta, sia in realtà una vera e propria trappola.

La sua altezza, infatti, non lo rende ben certo ben visibile. Nuovamente qualche automobilista della Ztl è incappato in questa trappola. Cosa che potrebbe essere evitata se l'amministrazione comunale provvedesse a installare un dissuasore di sosta più visibile e magari anche a sostituire il palo di metallo cementato nella pavimentazione con uno di quelli più moderni, flessibili e meno dannosi in caso di urto accidentale.