Il Comune di Como non si arrende: non importa quante volte venga abbattuto, quel paletto non è in discussione

Un costo in termini di tempo, lavoro e di denaro, quando non è possibile chiedere i danni ai responsabili del danneggiamento. I paletti utilizzati come dissuasori di sosta in via Volta, nel centro storico di Como, continuano a essere sistematicamente abbattuti. E ogni volta l'amministrazione comunale provvede a ripararli e a ripristinarli. Il problema è che, come fanno notare alcuni commercianti della zona, i paletti sono troppo bassi e a volte sono difficilmente visibili dalle auto in manovra. L'ultimo danneggiamento risale ad appena prima della fine dell'anno. Ma ne vale davvero la pena ripararlo ogni volta e rimetterlo tale e quale a prima? La proposta di un commerciante del centro storico è quella di sostituire gli attuali paletti dissuasori più alti e visibili oppure con i nuovi paletti semi-rigidi, fatti in modo da essere piegati quel tanto che basta per