Quei paletti trappola in via Volta continuano a mietere "vittime": un'altra auto ci rimette il paraurti

Un'altra auto che sbatte contro uno dei paletti in via Volta, in centro storico. Capita con una frequenza imbarazzante. Come già segnalato in questo articolo di QuiComo, quei paletti sono troppo bassi e molti automobilisti alla guida di veicoli non provvisti di segnalatore acustico o videocamera per la retromarcia, ci sbattono contro. E i danni possono essere ingenti, anche di un apio di migliaia di euro, a seconda dell'entità dela danno e del modello di auto. Ma a rimetterci non sono solo i privati. Il paletto urtato spesso si danneggia e va sistemato. Un costo per la collettività. Un costo che potrebbe essere evitato se si posizionassero paletti più alti e visibili, o se questi paletti in ferro fossero sostituiti con quelli flessibili, più moderni.