Prende forma il nuovo parco giochi San Fedele: possibile riapertura a gennaio

Per la gioia dei bambini, ma anche (e forse soprattutto) dei genitori di Como centro, si avvicina il momento della riapertura del parco giochi San Fedele, quello per intenderci che ha il doppio ingresso da via Vittorio Emanuele II e da piazza San Fedele. Il parco è chiuso dalla scorsa primavera. I lavori di riqualificazione stanno proseguendo ed è già visibile dal cancello esterno qualche novità, come il grande lumacone in cui i bambini potranno entrare a giocare (nella foto). L'assessore comunale ai Parchi e giardini, Matteo Lombardi, fa presente, però, che l'amministrazione comunale è ancora "in attesa dei giochi principali da installare e che dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti verso la metà di dicembre". L'assessore afferma che se la consegna dei giochi rispetterà le tempistiche previste "l'apertura del parco potrebbe avvenire entro la fine di gennaio".