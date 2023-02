Ecco i nuovi giochi del parco di via Vittorio Emanuele: tra un mese la riapertura

I nuovi giochi dei giardini di via Vittorio Emanuele a Como sono arrivati. Erano attesi da dicembre ma un ritardo nella consegna (i giochi provengono dagli Stati Uniti) ha fatto slittare di alcuni mesi la riapertura del parchetto. Ma ora eccoli: i nuovi scivoli sono in fase di montaggio in questi giorni. Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha fatto sapere che la riapertura del parco giochi più amato dalle famiglie del centro città "è prevista per la metà di marzo". Oltre al montaggio dei nuovi giochi per bambini, infatti, la ditta che ha vinto i lavori di riqualificazione del parco deve ancora finire di sistemare la pavimentazione dell'area.