Gelati naturali e senza glutine: in piazza San Fedele a Como apre una nuova gelateria

Una nuova gelateria sta per aprire in piazza San Fedele a Como. Si tratta del secondo punto vendita della gelateria Vertigo, già presente in via Porta (sempre nel centro storico). La differenzia dalle altre gelaterie una specializzazione in gelati senza glutine. "Infatti - ha tenuto a spiegare il titolare Roberto Bedetti - tutti i gusti alla frutta sono completamente gluten free e se il cliente lo richiede possiamo servire anche i coni senza glutine". Insomma, Bedetti assicura che le persone celiache potranno degustare il gelato in sicurezza: "Ci siamo fatti conoscere e abbiamo avuto successo proprio per questo motivo. I nostri gelati sono completamente naturali e senza coloranti. I gelati senza glutine vengono serviti senza essere contaminati".

La nuova gelateria Vertigo aprirà nei locali che ospitavano il negozio Resinnova di resine per pavimenti. Da poco sono iniziati i lavori di adeguamento dei locali, non resta che attendere i primi giorni di marzo.