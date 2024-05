Si fida troppo del navigatore e sbaglia strada: auto tedesca finisce in piazza Duomo

Un'auto con targa tedesca si è trovata completamente fuori luogo dopo aver seguito le indicazioni sbagliate del navigatore. Tutto è iniziato con il desiderio di esplorare la pittoresca città di Como, con i suoi vicoli e gli edifici storici. Ma qualcosa è andato storto: il guidatore ha prestato troppa fiducia al suo navigatore satellitare. Invece di guidare lungo le vie consentite è entrato in Ztl e ha poi improvvisamente imboccato via Cinque Giornate, ignaro del fatto che quella strada avrebbe condotto direttamente in piazza Duomo, che è notoriamente zona pedonale.

