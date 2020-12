Mega gru in centro storico, iniziano i lavori all'ex sede della Caritas

Come avevamo anticipato lo scorso giugno, la Caritas diocesana è stata costretta a trasferire alcuni suoi servizi che erano attivo nell'immobile all'angolo tra via Lambertenghi e via Tatti, come, ad esempio, il servizio Porta Aperta. Il trasferimento era dovuto alla vendita dell'immobile dove propriop oggi è stata installata una mega gru per l'inizio dei lavori di ristrutturazione.

La notizia del trasferimento della Caritas da questa via del centro storico era stata accolta con favore da numerosi residenti della zona che negli ultimi anni sostenevano di avere assistito a un aumento di episodi sgradevoli dovuti, soprattutto, alle persone che frequentano i servizi della caritas, spesso protagonisti di liti, schiamazzi e atti contro il decoro urbano che avvengono per lo più mentre attendono di essere accolti dai servizi Caritas o dalla vicina mensa delle suore vincenziane di via Tatti. "Purtroppo commenta Bernasconi - alcune persone vedono sempre e solo i problemi causate a loro da altri. Quando verranno trasferiti questi servizi è ovvio che saranno altre persone in altre zone della città a lamentarsi".