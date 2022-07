Negozio di abbigliamento al posto dello storico ferramenta Pusterla: arriva Liviana Conti

Un altro negozio di abbigliamento e accessori moda arriva in centro storico a Como. Al posto dell'ex storico ferramenta Pusterla - chiuso a febbraio dopo la scomparsa di Paolo Pusterla - aprirà a breve una boutique targata Liviana Conti.

Si tratta di una piccola catena di moda con attualmente nove punti vendita. Oltre ai prestigiosi negozi di piazza San Babila a Milano e via Frattina a Roma, Liviana Conti (la cui sede aziendale è a Sant'Arcangolo di Riomagna, in provincia di Rimini) conta altre sette boutiques sempre a Roma e Milano (Corso Vercelli) ma anche a Modena, Firenze, Bologna, Venezia e Riccione. Quella di Como, dunque, è la decima del gruppo.

Il capoluogo lariano, quindi, conferma la sua forte attrattiva verso marchi del mondo dell'abbigliamento e della moda e il centro storico sempre di più si sta trasformando in una grande centro commerciale a cielo aperto dove sempre meno sono i cosiddetti negozi di quartiere che vendono generi e offrono servizi diversi dall'abbigliamento e dalla ristorazione. Anche se, a dire il vero, lo storico dipendente della ferramenta Pusterla, Daniele Zanier, ha ripaerto un negozio analogo a pochi passi di distanza, in via Odescalchi: uno degli ultimi baluardi di un modo di intendere il commercio di prossimità.