Da Israele a Como per realizzare un sogno: il negozio di opere d'arte di Issaco e Nora

Un tocco di colore e di internazionalità è arrivato in via Collegio dei Dottori a Como. Merito di Issaco Argov e di sua moglie Nora, giunti da Israele per realizzare il loro sogno: aprire un negozio di opere d'arte sul Lago di Como.

Issaco e Nora non sono neofiti del settore, tutt'altro. Da trentanni gestiscono tre negozi di arte in Israele, nella città di Raanana. O meglio, gestivano tre negozi. Già, perché a causa del covid ne hanno dovuti chiudere due. Ma di un momento di crisi la coppia ne hanno fatto una opportunità. L'opportuniotà di realizzare un sogno di vita, anzi, il sogno di una vita. "Abbiamo sempre desiderato vivere in Italia - raccontano Issaco e Nora - perché amiamo tutto di questo Paese, il clima, le persone, il cibo, la cultura. La pandemia ci ha fatto capire che non bisogna aspettare per realizzare i propri sogni. Non volevamo che i nostri desideri restassero solo parole e così abbiamo trovato la forza e la spinta giusta per cambiare vita".

La scelta di Como non è stata immediata perché dapprima la coppia si è trasferita a Milano per un mese: "Ma è una città troppo grande, caotica, frenetica e dispersiva per noi. Avevamo desiderio di vivere una dimensione più a misura d'uomo e il primo pensiero è andato subito al Lago di Como, così famoso nel mondo. Non esiste un posto più bello in Nord Italia e per il progetto che avevamo in mente Como è perfetta perché è frequentata anche da un turismo internazionale di livello medio-alto".

Ed eccoci arrivati al "cuore" di Issacco e Nora: il loro negozio d'arte. Si chiama Muza ed espone in vendita particolarissime opere d'arte. Statue, sculture, quadri e altri oggetti da ammirare, anzi, quasi da vivere. Si tratta di produzioni di cinque diversi artisti stranieri venduti in via esclusiva in Italia solo nel negozio di Como. Insomma, nel resto d'Italia sono introvabili. Quadri tridimensionali dipinti a mano su vetri a vari livelli (sembra immergersi nei luoghi rappresentati); statue e sculture dal sapore futurista (come la grande scultura appesa che ritrae il Giro d'Italia). E ancora piccoli e pregiati manufatti che vogliono essere un tributo all'arte delle uova Fabergè.

Il negozio di Issaco e Nora appare, dunque, come una vera novità nel panorama commerciale della città murata di Como. Proprio per questo lo possiamo vedere come una scommessa, che ovviamente ci auguriamo venga vinta da Issaco e Nora. Perché i sogni non hanno età e non c'è nulla di più bello che realizzarli.