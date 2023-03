Il nuovo parco giochi del centro storico: bello, ma (quasi) inutile

Non ha ancora aperto i battenti al pubblico e già fa discutere il parco giochi di via Vittorio Emanuele, in centro storico. Il commento delle mamme che si affacciano al cancello per vedere il nuovo allestimento (ormai è tutto pronto, manca la sistemazione delle toilette) è sempre lo stesso: quei giochi sono troppo piccoli, vanno bene per i bimbi in età da asilo nido, ma non certo per quelli più grandicelli, dai 4 o 5 anni in su.

In effetti a occhio i due scivoli che costituiscono la struttura principale saranno alti poco più di un metro. Bellissimi, per carità, ma appena adeguati i bambini di due anni, massimo tre anni. E le altalene? Le normali e tradizionali altalene sono state sostituite da un doppio dondolo. Niente cavallucci a molle, percorsi con corde alle quali attaccarsi e casette nelle quali nascondersi o giocare. C'è giusto una pedana girevole e una sorta di poltroncina, anch'essa girevole. Tutto è bello e ben curato, e sicuramente pensato per garantire la massima sicurezza dei bambini, ma difficilmente potrà esercitare appeal sui bambini più grandicelli. Non resta che attendere ancora qualche giorno quando il parco giochi verrà sottoposto alla prova del nove: il giudizio dei bambini.