Strada pedonale, ma non per i furgoni delle consegne. Rapinese: "Metteremo ordine in tutta la Ztl"

Due furgoni che occupano quasi completamente uno dei pochi tratti pedonali del centro storico. E' la scena immortalata questa mattina da un lettore di QuiComo che risiede nella città murata. Tale scena dimostra, ancora una volta, il poco rispetto che alcuni automobilisti e conducenti hanno delle regole che vigono nella Ztl, causando situazioni di disagio e intralcio per pedoni e altri veicoli ligi alle regole. Tutto questo, però, potrebbe presto cambiare e trovare una definitiva soluzione, stando a quanto dichiarato dal sindaco Alessandro Rapinese: "Stiamo lavorando alle nuove regole della Ztl proprio per mettere ordine e porre fine a situazioni non tollerabili. Particolare attenzione sarà riservata, per esempio, anche ai finti disabili o comunque a chi abusa del pass disabili",