Momenti di febbraio: Como e il lago attraverso con gli occhi di chi li vede per la prima volta

"A Como ci ero stato da bambino ma non me la ricordavo quindi posso dire che è come se l'avessi vista per la prima volta". Salvo Inghilterra, fotografo professionista milanese (ma di origini siciliane) è rimasto incantato dalla nostra città e dal lago, tanto cheha voluto condividere gli scatti che ha realizzato pochi giorni fa quando da semplice turista ha visitato Como. Sono scorci di quotidianità quelli ritratti nelle foto di Salvo, dove la città, il lago e i comaschi appaiono in tutta la loro incantevole normalità di febbraio.