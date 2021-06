Da ristorante a centro dimagrante: ecco cosa apre al posto del Market Place

Al posto di tavoli per mangiare le avveneristiche capsule per rimodellare il corpo femminile

I tavoli, le sedie e il bancone sono spariti. Al loro posto sono comparsi grandi "sarcofagi" dall'aspetto futuristico. Si tratta dei macchinari utilizzati dai centri dimagranti del noto franchising "Figurella", specializzati nel rimodellare il corpo femminile facendo perdere i chili in eccesso nei punti dove occorre.



Ecco, dunque, quale è l'ironico destino del Market Place, uno dei più rinomati ristoranti di Como che ha dovuto chiudere i battenti a seguito di alcune traversìe societarie ed economiche. Dunque, laddove un tempo si mangiava e si soddisfava il vizio della gola, adesso apre un luogo dove si dimagrisce o dove chi entra deve essere disposto a un po' di sacrificio per non riacquistare il grasso che sarà smaltito.La data di apertura del nuovo centro Figurella non è ancora stata resa nota, ma all'interno dei locali sembra essere in corso l'allestimento. Dovrebbe essere questione di poche settimane.