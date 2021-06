Svelata la facciata dell'ex Teatro Cressoni

L'ex Teatro Cressoni, piccolo storico gioiello della città di Como, sta assurgendo a nuova. I lavori per la sua ristrutturazione - durante i quali sono state trovate le antiche monete d'oro di epoca romana - sembrano procedere con costanza e senza intoppi. Si tratta di un intervento di recupero pressoché totale ma che in virtù della posizione dell'immobile e del suo valore architettonico e culturale non può prescindere dal rispetto di precise regole e norme in ambito urbanistico e paesaggistico. Infatti, sebbene l'interno sia stato completamente demolito e riprogettato e sebbene del vecchio edificio (inaugurato nel 1870) rimangano solo i muri perimetrali, le facciate devono continuare a rispecchiare l'estetica originaria. Ecco, dunque, la facciata frontale completamente ristrutturata ma in tutto e per tutto uguale a com'era prima dei lavori iniziati nel 2018.