Centro storico, via Collegio dei Dottori più ricca: arriva la Tramezzineria Veneziana

Diverse vie del centro storico di Como stanno trovando negli ultimi tempi nuova vita grazie all'apertura di nuove attività commerciali. Merito delle opere di ristrutturazione di vecchi palazzi che vengono rinnovati con un occhio di riguardo anche alla realizzazione di nuovi spazi commerciali. Via Diaz e via Lambertenghi rappresentano la nuova area della città murata frequentata dal passeggio. Se in passato queste erano strade praticamente desertre anche durante i sabati affollati, oggi sono sempre più frequentate. Negozi di ogni genere, bar e ristoranti hanno permesso di decentrare il classico passeggio della classica "vasca" costituita dal percorso via Luini/via Vittorio Emanuele/ via Adamo del Pero/ via Cantù.

Anche la piccola e stretta via Collegio dei Dottori - prosecuzione di via Lambertenghi e raccordo con la centralissima via Luini - si è arricchita e si sta ulteriormente arricchendo di nuove attività commerciali. Proprio poche settimane fa abbiamo dato notizia dell'apertura di un originalissimo negozio di oggetti d'arte. Adesso è giunto il momento di annunciare anche l'apertura di un nuovo esercizio dedito al food. Si tratta della Tramezzineria Veneziana. Il cartello affisso alla vetrina del negozio in allestimento annuncia la "prossima apertura". Forse i più ingorano che i tramezzini veneziani sono il classico street food di Venezia, caratterizzati da un'abbondante farcitura e da una tipica forma a "cupola". Chissà se riusciranno a conquistare il palato dei comaschi.