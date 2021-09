Resta chiuso nel bagno del parco giochi: uomo soccorso in via Vittorio Emanuele

Via Vittorio Emanuele II, 98

Insolito imprevisto nella mattina del 14 settembre 2021 al parco giochi di via Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico di Como. Un uomo è rimasto chiuso nel bagno del parco. La porta della toilette non si apriva e per questo motivo, dopo svariati tentativi, l'uomo si è deciso ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma alla fine ad aprire la porta è stato un dipendente comunale intervenuto con una chiave speciale.