Nuovi cestini in centro città: Como - Incivili 5 a 0

Piccole cose che fanno la differenza: finalmente sono tornati ai loro posti i cestini dei rifiuti che negli ultimi tempi erano spariti a causa di vandalismi. L'assessore all'Ambiente del Comune di Como, Paolo Annoni, lo ha annunciato con un certo orgoglio sulla sua pagina Facebook: "Ci sono piccole cose che danno il senso della cura per la città da parte chi lavora, amministra e collabora con il Comune di Como. Lunedì i volontari di Per Como Pulita mi hanno segnalato che 5 cestini sono stati divelti in centro da alcuni incivili dopo l'Epifania: piazza Volta, lungolago, via Collegio dei Dottori, via Rubini".

Annoni ha spiegato quindi di avere attivato gli uffici competenti i quali a loro volta hanno immediatamente richiesto l'intervento di Aprica (la ditta che si occupa della raccolta rifiuti a Como). Risultato: nel giro di pochi giorni i cestini sono stati sostituiti. Una piccola cosa rispetto ai tanti e più grossi problemi che affliggono la città, ne è ben conscio l'assessore che ha detto di avere ricevuto numerose e 9mportanti segnalazioni su problemi che riguardano diversi parchi della città: "Io non dormo tranquillo comunque, ma non mollo un centimetro e continuo a volere bene a Como e ai comaschi". Annoni ha poi lanciato l'idea di istituire le giornate dell'ecologia di quartiere: "Ogni mese una 'mattina dell'ecologia' in un quartiere diverso per sensibilizzare tutti sulla necessità di non buttare in giro cartacce e spazzatura".