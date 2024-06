Dopo le modelle in costume davanti al Duomo, il banchetto dei fiori: un'altra foto che fa discutere

C'è chi non ci vede niente di male e chi, invece, si indigna. Un banchetto con tanto di sedie e cartelli appesi, collocato davanti al Duomo di Como. Una donna seduta che invita i passanti a farsi avanti per realizzare una composizione floreale simbolo di pace. Non è chiaro se, sebbene sia scritto "free" (cioè gratis) la donna richieda un piccolo obolo. Ma il puno non è questo. La questione riguarda, piuttosto, il decoro e la sacralità dela Duomo che a detta di molti richiederebbero un occhio di riguardo in più. L'artefice della foto che pubblichiamo è, ancora una volta, il lettore Daniele Roncoroni, lo stesso che ad aprile ha immortalato le modelle in costume mentre posano su un set fotografico allestito sempre davanti al Duomo.