Bagni pubblici di viale Varese, l'assessore dopo la segnalazione di QuiComo: "Faremo apporre un adesivo con il costo"

Dopo la segnalazione di QuiComo l'assessore al Verde, Parchi e Giardini del Comune di Como, Matteo Lombardi, interviene chiarendo quale sia la situazione e quale possa essere la semplice soluzione da adottare per far sì che usare i bagni pubblici come quello di viale Varese sia un po' più semplice.

"Mi sono recato personalmente a vedere quanto segnalato da Qui Como - ha fatto sapere l'assessore Lombardi - e ho potuto constatare che il bagno è perfettamente funzionante. Reca le istruzioni nelle diverse lingue europee (tedesco, inglese, francese) con specifica indicazione del costo per il singolo utilizzo pari a 50 centesimi. Ho però constatato anche che se viene inserita una moneta (ad esempio da 20 centesimi o da 10 centesimi) le istruzioni sul display si fermano, nel senso che la toilette resta in attesa del completamento del pagamento. Questa situazione mi pare del tutto normale, anche perché, se così non fosse, chi inserisce le monete potrebbe (in ipotesi) perdere il conto di quanto già pagato. Diverso è il caso in cui chi arriva trovi un resto di credito nella macchina: in questa ipotesi, a mio parere rara, il display non dà nessuna indicazione posto che, come ho spiegato sopra, l’apparecchio resta in attesa del completamento del pagamento. Credo che il problema sia risolvibile applicando un adesivo nelle vicinanze del display che indichi il costo dell’utilizzo del bagno. Così facendo - conclude Lombardi - chi arrivando dovesse trovare già un credito non avrebbe che da completare il pagamento e usare il bagno autopulente pur in assenza di istruzioni in merito all'importo da pagare. Farò contattare dagli uffici la ditta fornitrice per valutare la migliore soluzione".