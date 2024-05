L'auto che blocca i pompieri scatena gli insulti. Il proprietario si difende: "Costretto a parcheggiare così"

La foto dell'auto in divieto di sosta che ostacolava la manovra del mezzo del vigili del fuoco al termine di un intervento, ha scatenato una serie di commenti al vetriolo sulla pagina Facebook di QuiComo. Il proprietario dell'auto, però, ha contattato la redazione di QuiComo per spiegare come sono andati i fatti: "Mi stavo recando al mio posto auto, con regolare autorizzazione, quando mi sono imbattuto in un furgone che bloccava la strada. C'era un solo mezzo dei vigili del fuoco e non avevo motivo di ritenere che la mia auto ostacolasse qualche manovra, infatti credo che il problema fosse anche un'altra auto. Comunque, per sicurezza ho scattato una foto della situazione a dimostrazione del fatto che ero impossibilitato a proseguire. Ad ogni modo avevo preavvisato i vigili del fuoco, quindi prima di partire con una caccia alle streghe e commentare bisognerebbe conoscere i fatti ed evitare inutili delazioni".