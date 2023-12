Il canto dei bambini di via Perti e gli auguri del sindaco Rapinese: Natale in municipio

L'immancabile appuntamento per lo scambio di auguri natalizi tra il sindaco e i bambini delle scuole elementari, ha portato allegria e sorrisi nell'antico chiostro di Palazzo Cernezzi. Al centro l'albero di Natale e tutt'intorno gli alunni della scuola primaria di via Perti. Il sindaco Alessandro Rapinese ha dato il benvenuto ai bambini e ha espresso i suoi personali e auguri e quelli a nome di tutta l'amministrazione ai bambini e agli insegnanti, ricordando, in conclusione del suo discorso, come Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como, sia "la vostra seconda casa".

A coronamento della bella mattina un coro di bambini ha intonato un canto natalizio che è risuonato per il Municipio e le vie limitrofe.