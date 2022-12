L'albero di Natale di Stefano: è alto più di 3 metri ed è fatto di cioccolato

Neanche Willy Wonka avrebbe fatto di meglio. L'albero realizzato da Stefano Camozzi non è verde ma marrone: è, infatti, un abete fatto interamente di cioccolato. La bella opera si trova nel locale di Stefano, vale a dire la pasticceria Mignon di piazza Mazzini a Como. "Misura oltre tre metri di altezza, 3,30 metri per l'esattezza - spiega il titolare della pasticceria - ed è fatto utilizzando quasi 30 chilogrammi tra cioccolato fondente e cioccolato plastico". L'albero resterà in mostra nel negozio fino alla fine delle feste. Una curiosità: sebbene non si in vendita il suo valore si aggira intorno ai 2mila euro. Non male per un abete interamente commestibile degno di una favola di Natale.