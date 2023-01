Sembrava fatta, invece l'ex Pane Tulipani non riapre e torna in affitto

Circa 200 metri quadrati, due bagni, vetrine su strada, posizione ottima, un posto auto e un canone mensile di 8.500 euro. Sono alcuni dei dettagli che descrivono l'immobile commerciale di via Lambertenghi (angolo via Bonanomi) conosciuto ai più come ex Pane e Tulipani. Per ben due volte il locale - noto anche per le vicissitudini che hanno caratterizzato l'ultima gestione e che hanno portato alla chiusura - è stato vicino a trovare un nuovo gestore. In particolare negli ultimi mesi, quando la proprietà ha avviato i lavori di ristrutturazione, sembrava ormai cosa certo il subentro da parte dei gestori di un famoso locale del lago che parevano pronti ad avviare un secondo nuovo locale nel centro storico di Como. Per ragioni non note il locale non ha, però, trovato ancora un nuovo gestore ed è tornato in affitto.

Sulla vetrina è comparso l'avviso "affittasi". Eventuali interessati potranno contattare l'agenzia immobiliare Torres. Il locale è ancora in fase di sistemazione come si può notare passando davanti alle vetrine. Sono passati anni dalla chiusura dell'ex Pane e Tulipani e molti si chiedono chi e quando riaprirà questo locale, situato in una delle zone più carine e strategiche del centro storico. Secondo l'annuncio reperibile su internet in un sito immobiliare l'ultimo fatturato generato dal locale è stato di 1,5 milioni di euro. Oer assicurarsi il locale un eventuale gestore interessato dovrà versare una caparra di 30mila euro.