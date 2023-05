Cantù, tir da 10 tonnellate incastrato all'incrocio: vigili del fuoco per rimuoverlo

Un grosso tir, con un carico da 10 tonnellate, è rimasto incastrato tra via degli Arconi e via Maddalena a Cantù intorno a mezzogiorno e mezzo. Il grosso mezzo ha ha impegnato l'incrocio ma il conducente non è riuscito compiere la manovra di svolta ed è finito impossibilitato a proseguire. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Como con un'autogrù per rimuoverlo. Per consentire le operazioni di sgombero è stato necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni per quasi un'ora.