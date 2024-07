Nuovo negozio a Cantù: nell'ex Banco Fresco arriva Keven Style

Prossimamente, Cantù vedrà l'inaugurazione di un nuovo negozio: Keven Style. Situato in via Milano 105, di fronte all'Aldi e nell'ex sede di Banco Fresco, Keven Style promette di diventare un punto di riferimento per gli acquisti di tutta la famiglia.

Giorni e orari di apertura

Keven Style sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, sette giorni su sette, dalle 9 alle 20, offrendo una vasta gamma di prodotti. Ufficialmente ancora non è stata comunicata alcuna data di apertura, ma sembra questione di giorni. Forse Kene Style potrebbe aprire i battenti già questo week-end.

Ampia gamma di prodotti

Il negozio offrirà abbigliamento per uomo, donna e bambino, garantendo una selezione adatta a ogni membro della famiglia. Ma Keven Style non si ferma qui: saranno disponibili anche articoli per la casa, prodotti per la scuola, accessori per animali, materiali per il fai da te e tutto il necessario per feste e giochi.