A Cantù ha aperto il nuovo mega store per la casa

Come anticipato, il nuovo mega store Happy Casa ha finalmente aperto i battenti l'11 luglio, portando una ventata di novità per gli amanti degli articoli per la casa. Situato in viale Lombardia 85, nella struttura che un tempo ospitava il Brico Io, Happy Casa è ora una realtà per i cittadini di Cantù e dintorni.

Happy Casa è una catena di grandi negozi specializzata in articoli casalinghi, arredi, elettrodomestici e decorazioni. Il nuovo punto vendita promette di diventare una destinazione di riferimento per chi cerca qualità e varietà per la propria abitazione. Il maxi cartellone che segnalava l'apertura imminente è stato finalmente sostituito dalle porte aperte di uno store accogliente e ben fornito.

Nelle settimane precedenti l'apertura, Happy Casa aveva lanciato una campagna di reclutamento per cercare personale da inserire nel nuovo punto vendita. L'annuncio sottolineava l'importanza delle attitudini e della voglia di mettersi in gioco rispetto all'esperienza pregressa, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e orientato al cliente.