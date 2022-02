Carnevale canturino 2022: confermate le sfilate

L'edizione 2022 del Carnevale Canturino avrà le sue sfilate. La conferma ufficiale, avallata anche dall'amministrazione comunale di Cantù, è arrivata oggi, 24 febbraio. Dopo notizie per così dire allarmanti che avevano portato alla sospensione temporanea e successivamente anche all'annullamento.

Quest’anno, dunque, il carnevale torna dal vivo, con le sue gigantesche costruzioni realizzate con sapiente miscela di cartapesta e intricati meccanismi meccanici, che i diversi gruppi delle contrade canturine hanno allestito. Le sfilate si svolgeranno il 27 febbraio, il 5 e il 13 marzo.

“Voglio confermare il parere favorevole da parte sia dell’amministrazione Comunale che della prefettura allo svolgimento del Carnevale - spiega il vicesindaco di Cantù, Giuseppe Molteni - Fondamentale è, però, che si adempia agli obblighi di legge. Più volte ho mostrato la mia comprensione nei confronti di tutti i cittadini in merito alle stringenti normative che la pandemia ha imposto e l’Amministrazione si è sempre dimostrata disponibile nel sostenere quelle iniziative pubbliche che potessero riportare un po’ di normalità in questo momento critico. Lo abbiamo dimostrato con l’Estate Canturina, con le fiere, tra cui ultima quella di Santa

Apollonia, e con i numerosi eventi che abbiamo autorizzato e patrocinato, sempre con il massimo riguardo e la massima attenzione nei confronti della sicurezza. Abbiamo, quindi, tutto l’interesse che il Carnevale di Cantù si svolga per dare lustro alla nostra Città”.

"Posso affermare con assoluta certezza - ha concluso Molteni - che il Comune sta facendo tutto quanto in suo potere per far sì che la manifestazione si possa svolgere nel rispetto della normativa vigente e delle misure anti-contagio. A differenza di numerosi altri comuni italiani, in cui la possibilità di un “Carnevale

tradizionale” è stata scartata a priori, Cantù sta cercando sino all’ultimo di dare vita alla sua storica sfilata di carri, rimanendo a fianco di cittadini, volontari e di tutti coloro che si sono spesi per questo storico appuntamento".