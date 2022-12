Il motore fa scintille, il camion si guasta in mezzo alla rotatoria: rimosso con l'autogrù

Disagi alla viabilità di Cantù nel pomeriggio del 5 dicembre 2022. Un grosso camion si è fermato nel bel mezzo di una rotatoria, in Largo Adua, a causa di un guasto che causava scintille al motore della motrice. L'autista non ha potuto fare che chiamare i soccorsi. Il mezzo è rimasto fermo in panne finché non è stato rimosso. Per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogrù.