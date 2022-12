Cantù, i premiati con le civiche benemerenze 2022

La commissione Benemerenze del Comune di Cantu? che si è riunita il 15 dicembre ha scelto all’unanimità? i meritevoli del massimo riconoscimento civico per l’anno 2022: uomini, donne e volontari che si sono contraddistinti per impegno civico e morale, dedicando la loro vita a Cantu?.

Ambrogio Molteni

Presidente Libertas Cantu? dall’anno della fondazione. Da 40 anni si dedica con impegno, passione ed eccelsi risultati allo sport, ai giovani canturini e alla nostra Città?.

Associazione La Soglia

Attiva sul territorio canturino, si dedica da 30 anni ai minori e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità, collaborando attivamente con l’Ente Comunale e rendendosi disponibile nella formulazione di risposte concrete ai bisogni espressi dal territorio.

Corale San Teodoro

Nata nel 1894, ancora oggi, a distanza di 128 anni, contribuisce con entusiasmo a tramandare la tradizione del canto liturgico e corale, collaborando attivamente a numerose iniziative benefiche del territorio.

L'encomio solenne

Una vita caratterizzata dall’impegno civile, morale e dalla solidarietà? e? quella del Maresciallo e Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana Francesco Costantino, al quale sarà conferito l’Encomio Solenne. Per oltre venti anni attivo nel campo del volontariato canturino, ha guidato l’associazione Anziani e Pensionati di Cantù per 16 anni, mettendosi, ancora una volta, a disposizione della comunità.

Cittadinanza Onoraria ad Alfredo Marson

Infine, verraà conferita la Cittadinanza Onoraria ad Alfredo Marson, Presidente e fondatore di Briantea84, la societa? sportiva di basket composta da atleti in carrozzina, e della cooperativa sociale Il Gabbiano che, proprio nello scorso 2021, e? stata insignita della Civica Benemerenza. Si e? dedicato con passione allo sport e a Cantu?, portando la sua squadra ad ottenere i piu? importanti riconoscimenti nel panorama nazionale, con la vittoria di otto campionati italiani e sette Coppe Italia.

“I miei piu? sentiti ringraziamenti - ha detto il sindaco di Cantù, Alice Galbiati - vanno ai membri della Commissione che, come ogni anno, si sono riuniti con passione, zelo e precisione, permettendo di giungere all’unanimita?, e in una sola seduta, alla scelta. Tutte le persone insignite di questo massima onorificenza si sono spese per il bene della nostra comunità?, collaborando a vario titolo con l’Ente Comunale e testimoniando il valore di Cantù? e dei suoi cittadini a livello nazionale e internazionale”.

Si ricorda che le Civiche Benemerenze verranno conferite giovedì? 9 febbraio, in occasione della Festa di Sant’Apollonia, patrona della Città?.