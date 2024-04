Il Ticino in bicicletta: le mete e gli itinerari da scoprire per goderselo al meglio

Pedalare rappresenta un modo straordinario per esplorare il territorio e favorisce il benessere psicofisico a 360 gradi. Oltre all'aspetto sportivo, salire in sella alla bicicletta offre libertà negli spostamenti, sensazioni di euforia al contatto con il vento e emozioni nel contemplare il paesaggio. Anche nel Ticino, questa pratica è diffusa e supportata: le principali città offrono sistemi di bike sharing apprezzati, mentre crescono le iniziative legate al cicloturismo, come nuovi itinerari, colonnine di ricarica per bici elettriche, piste ciclabili e bike hotel con servizi dedicati. Il Ticino, grazie al suo clima mite, attira numerosi ciclisti professionisti per allenamenti e residenza, confermando la sua attrattiva nel mondo del ciclismo.

Il Velo Café di Giubiasco, il nuovo ritrovo per ciclisti

Il Velo Café rappresenta un'innovativa fusione tra officina meccanica, rivendita specializzata e caffetteria accogliente, posizionato direttamente sul percorso ciclabile Bellinzona-Locarno. Oltre a essere un punto di incontro per gli appassionati di bicicletta, offre tour guidati tra i vigneti e servizi esclusivi come test bike e personalizzazione dell’attrezzatura, oltre aperitivi in compagnia.

Ammirare il Lago Maggiore sulla bici da corsa

Il giro del Lago Maggiore offre un percorso affascinante attraverso il confine con l’Italia, con la possibilità di ridurre la lunghezza optando per il mezzo giro. Attraverso paesaggi suggestivi, si può esplorare la zona su due ruote con salite brevi ma impegnative.

Gustare la Val Capriasca lungo la Via dei Sapori

La Via dei Sapori invita a scoprire la tradizione culinaria della Capriasca in sella alla bici, offrendo degustazioni di formaggi locali e altri prodotti a km 0. Il percorso è adatto anche agli amanti dell'e-MTB, con stazioni di ricarica lungo i percorsi.

Scoprire il Mendrisiotto con tutta la famiglia in mountain bike

Il percorso "Piana del Laveggio Bike" offre un'escursione accessibile per famiglie e amanti della mountain bike, permettendo di immergersi nella bellezza naturale e nella cultura locale del Mendrisiotto, con soste piacevoli nei pittoreschi nuclei della regione.

L’evento slowUp

Lo slowUp Ticino offre un'esperienza di movimento e socialità su strade senza traffico motorizzato, invitando a esplorare un tracciato di 50 km tra Bellinzona e Locarno a piedi, in bicicletta o con i pattini. Una giornata all’insegna della mobilità dolce e del piacere di trascorrere tempo all’aperto e in ottima compagnia.