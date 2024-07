Rissa a Lugano, italiano ferito al volto: arrestato un 21enne per tentato omicidio

È stato arrestato un 21enne cittadino svizzero domiciliano nel Luganese. Al suo arresto si è giunti a seguito di una serie di indagini per far luce su una rissa avvenuta nelle prime ore del 07 luglio, all'esterno di un locale pubblico di Lugano. Durante la lite, che si è sviluppata in due fasi distinte e con il coinvolgimento di una decina di persone, un 22enne cittadino italiano residente in Italia ha riportato delle ferite di media gravità al volto ed è stato trasportato in ospedale. Dopo gli accertamenti è stato individuato e arrestato il 21enne. Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio (e tentate lesioni gravi), aggressione, rissa, lesioni semplici e infrazione alla Legge federale sulle armi.

L'inchiesta - coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca - prosegue per identificare tutti i partecipanti alla rissa, ricostruire le singole responsabilità e la dinamica dell'accaduto.