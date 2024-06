Scende dal muretto con lo skateboard e sbatte la testa: grave 24enne

Ferite gravi per un ragazzo di 24 anni a Lugano per un incidente con lo skateboard. Ieri 1 giugno poco prima delle 19, tra via Borghetto e via Paolo Regazzoni a Lugano l'infortunio. Stando a una prima ricostruzione della polizia Cantonale, il 24enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Zurigo stava scendendo con lo skateboard su un muretto posto ai lati di una scalinata. Dopo aver perso l'equilibrio è rovinato a terra sbattendo la testa. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della polizia città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno trasportato il 24enne in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica il giovane ha riportato gravi ferite.