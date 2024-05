Torna a Lugano il Mercatino del Lusso e del Vintage: cos'è e perché sarà super affollato

Lugano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e glamour della stagione: il Mercatino del Lusso e del Vintage, un appuntamento imperdibile per gli amanti della moda, del risparmio e dell'eleganza. Organizzato da La Ghianda di Simona Trabucco, questo evento è pensato per offrire un'esperienza unica di shopping circolare, sostenibile ed ecologica, dove il lusso e il vintage si fondono in un connubio di stile e risparmio.

Una moda circolare per tutte le tasche

L'idea alla base di questo progetto è quella della "moda circolare", un concetto che promuove un'economia del riciclo e sostenibile, consentendo di offrire tesori unici dei brand di lusso a prezzi accessibili per tutte le tasche. Presso l'Hotel Pestalozzi, in Piazza Indipendenza 9, sarà possibile trovare una vasta selezione di capi d'abbigliamento vintage e nuovi, accessori, scarpe, borse e molto altro ancora, il tutto in ottimo stato e a prezzi davvero convenienti, a partire da soli 5 franchi.

Un'esperienza di shopping esclusiva

Il Mercatino del Lusso e del Vintage non è solo un'occasione per rinnovare il proprio guardaroba con stile, ma anche un'opportunità per immergersi in un mondo di marchi prestigiosi e iconici. Tra gli espositori, saranno presenti brand rinomati come Armani, Gucci, Hermes, Valentino, e molti altri ancora, accanto a capi di alta moda e brand di fascia media, garantendo una vasta scelta per uomo, donna e bambino.

Perché ci sarà tantissima gente?

La previsione di una grande affluenza di visitatori non è casuale. Questo evento promette di attirare un vasto pubblico grazie alla sua offerta unica e alla sua atmosfera vibrante. Chiunque sia alla ricerca di occasioni uniche, di tesori vintage o di pezzi di alta moda a prezzi accessibili, non può lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità. Inoltre, l'entrata libera e gratuita con pass rende l'evento ancora più allettante per chiunque desideri vivere un'esperienza di shopping unica e indimenticabile. Tra i motivi dell'alta affluenza c'è anche il fatto che è possibile effettuare pagamenti in contanti anche in euro, con possibilità di pagamento con carta di credito e twint presso alcuni stand.

Quando e dove

L'appuntamento è fissato per sabato e domenica 25-26 maggio 2024, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso l'Hotel Pestalozzi, in Piazza Indipendenza 9, Lugano.