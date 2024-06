Maltempo in Ticino, frane e ponte crollato in Vallemaggia: due morti e un disperso

Il maltempo ha colpito duro in Canton Ticino, in particolar modo forti temporali con frane e smottamenti si sono verificati in Vallemaggia (in copertina foto del cantante Luis Landrini). È la polizia cantonale a comunicare la tragedia e la grossa frana in zona Fontana dove da ieri 29 giugno si registravano alcuni dispersi. I soccorsi sono resi particolarmente difficoltosi dalle cattive condizioni meteo. La strada cantonale è interrotta dal ponte di Visletto, travolto dalle acque. Le valli Bavona, Lavizzara e di Campo non sono quindi raggiungibili via terra. Sono inoltre stati evacuati i campeggi presenti lungo il fiume Maggia. Nella zona maggiormente colpita le comunicazioni e l'elettricità ieri sera erano interrotte. Per facilitare le operazioni la polizia cantonale invita la popolazione a ridurre al minimo gli spostamenti e a non recarsi nei luoghi colpiti dal maltempo. Per il coordinamento degli enti di primo intervento è operativo uno Stato maggiore regionale di condotta.

Poi la notizia stamattina: in zona Fontana, dove c'è stata la frana, sono state recuperate dai soccorritori della Rega le salme di due persone, attualmente in fase di identificazione. Sono attive le ricerche di una terza persona che risulta dispersa. A Mogno è presente una colonia estiva che accoglie una settantina di persone tra monitori e ospiti mentre a Peccia si trovano circa 300 persone, presenti per il locale torneo di calcio. In entrambi i casi nessuno ha riportato conseguenze. È in corso l'evacuazione della colonia mentre sono attualmente al vaglio le modalità per quella relativa alle persone presenti a Peccia. Vi saranno regolari aggiornamenti sulla situazione da parte della polizia cantonale nel corso della giornata. In aggiornamento.