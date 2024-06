Esplosione di arte, cultura e musica in Ticino: tutti gli eventi dell'estate 2024 oltre frontiera

L'estate ticinese promette di essere un'esplosione di musica, arte e cultura, con eventi che sapranno soddisfare tutti i gusti. La scena musicale sarà dominata da due importanti anniversari: il festival blues di Caslano, che celebra il suo decimo anno, e la quarantesima edizione di JazzAscona a fine mese. A Bellinzona, dal 21 al 29 giugno, si terrà la decima edizione di Castle on Air, con concerti nello splendido Castel Grande. Le serate estive a Lugano saranno animate da due grandi eventi: il LongLake Festival, dall'11 al 28 luglio, e l'Estival Jazz, previsto per il 12 e 13 luglio. Locarno ospiterà Moon&Stars dall'11 al 21 luglio, trasformando Piazza Grande in un palcoscenico sotto le stelle, con esibizioni di artisti di fama internazionale e la gustosa Food & Music Street. Le Cave di Arzo accoglieranno La Soleggiata, un evento che unisce arte, musica e natura. Infine, non può mancare una menzione al Locarno Film Festival, in programma dal 7 al 17 agosto, che offrirà proiezioni nella suggestiva sala cinematografica a cielo aperto, considerata una delle più belle al mondo.

Dal 1985 è uno dei principali eventi mondiali dedicati al New Orleans Beat e attira ogni anno un pubblico entusiasta, che apprezza l’originalità del ricco programma, l’ambiente vacanziero del festival e lo spettacolare scenario di Ascona. JazzAscona è una grande festa, che offre una full immersion nella musica, nella cultura e nella cucina di New Orleans. Propone circa 200 concerti in 10 giorni (tutti gratuiti dal 2022), con performance non stop da mezzogiorno a notte fonda sui quattro palchi del lungolago e in bar, ristoranti, vicoli e piazzette di tutto il pittoresco Borgo. Dal New Orleans jazz allo swing, dal blues all’R&B, dal gospel al soul, tutti i generi correlati alla grande tradizione della musica jazz e afroamericana sono rappresentati. JazzAscona è l’unico festival in Europa sostenuto ufficialmente dalla Città di New Orleans. Ascona e New Orleans sono anche “Sister Cities”: il gemellaggio ufficiale è stato firmato nel 2022, proprio durante il festival, dai sindaci delle due città. Dal 20 al 29 giugno 2024 il festival ticinese festeggerà i suoi 40 anni di storia. Per l’occasione è previsto l’evento di street art “Jazz off the wall”, che presenterà una quarantina di opere fotografiche di grandi e medie dimensioni curate da Yuri Catania, artista italo svizzero conosciuto per i suoi lavori in formato extra large realizzati su edifici pubblici e privati. Quella che si intende realizzare ad Ascona sarà la più grande mostra a cielo aperto dedicata al jazz attraverso la tecnica della paste-up. Coinvolgerà durante il prossimo festival l’intero centro storico di Ascona ed includerà oltre ai ritratti realizzati da Yuri Catania anche opere di altri fotografi che in passato hanno lavorato al festival di Ascona. tcn.to/JazzAscona-2024

Castle on Air celebra il suo decimo anniversario nel suggestivo cortile interno del Castel Grande di Bellinzona, un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura. Questo festival attira artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo un'esperienza unica che combina l'atmosfera storica del castello con le vibrazioni della musica contemporanea. Per celebrare questo importante traguardo, il festival propone cinque giorni di concerti, ciascuno dedicato a un artista differente. L'evento inizia il 21 giugno con Annalisa, una delle voci più amate del pop italiano, seguita il giorno successivo dal DJ set di Marco Carola che trasformerà il castello in una grande discoteca a cielo aperto. Il 27 giugno, la vincitrice di Sanremo Angelina Mango promette emozioni intense con le sue melodie pop, mentre il 28 giugno i Nomadi offriranno un concerto gratuito. Il gran finale, il 29 giugno, sarà con la leggendaria band degli Europe e il loro intramontabile rock. tcn.to/Castle-on-Air-Bellinzona

Ritorna la Soleggiata nelle magiche e suggestive Cave di Arzo, situate a pochi minuti da Mendrisio, nel comprensorio del Monte San Giorgio, Patrimonio dell'Umanità Unesco. Questo evento unico trasforma le cave in un vivace luogo d’incontro, dove musica, arte e cultura si fondono con la bellezza naturale delle cave, storicamente note per l'estrazione del marmo. La Soleggiata offre una combinazione irresistibile di pop-up bar, food truck cinema all'aperto ma non solo, i concerti che si contano in programma alle cave di Arzo sono ben 10 partendo il 27 giugno con l’ABC BAND per lasciarsi trasportare nel Reggae e assaporare il “food by Taste Away” e concludendo il 26 luglio con l’homemess closing party in cui musica elettronica e cucina on the road saranno i protagonisti della serata. tcn.to/La-Soleggiata-Arzo

Da 14 anni, il LongLake Festival rende le estati a Lugano un vero spettacolo all’aperto. Ogni sera vengono proposti concerti, artisti di strada, spettacoli teatrali, cabaret, eventi per le famiglie, mercatini a tema e un'ampia varietà di pietanze, che soddisfano tutti i gusti. Insomma, un mix perfetto di musica, divertimento e gusto che rende Lugano il posto giusto in cui vivere un’estate all’aria aperta. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto di Ludovico Einaudi il 16 luglio. Parallelamente, il 12 e 13 luglio Piazza della Riforma a Lugano ospiterà la 44esima edizione di Estival Jazz. Tra gli artisti principali ci saranno Tom Walker, famoso per la sua hit 'Leave a Light On' e numerosi successi che hanno raggiunto oltre tre miliardi di stream, e Gary Clark Jr., chitarrista texano pluripremiato ai Grammy Awards® e noto per la sua fusione di sonorità blues, reggae, punk, R&B, hip-hop e soul. L'evento, curato da Jacky Marti e Filippo Corbella, sarà gratuito e offrirà una selezione di artisti internazionali. tcn.to/Estival-Jazz-2024 - tcn.to/LongLake-Festival-Lugano

Il Moon&Stars di Locarno, uno degli eventi musicali più attesi in Ticino, si terrà dall'11 al 21 luglio 2024, trasformando la splendida Piazza Grande in un'incredibile sala concerti all'aperto. Qui, artisti di fama mondiale come Lenny Kravitz, The Kolors, Krokus e Gabry Ponte si esibiranno di fronte a migliaia di fan, regalando serate indimenticabili. Inoltre, ogni giorno l’adiacente "Piazza Piccola" ospiterà concerti gratuiti con musicisti selezionati. Ma Moon&Stars non è solo musica: La Food & Music Street, che si snoda tra Piazza Grande e il Lago Maggiore, è un paradiso per i buongustai: più di 20 food truck offriranno deliziose specialità culinarie da tutto il mondo, accompagnate da bevande rinfrescanti servite presso vari stand. tcn.to/Moon-Stars-2024-Locarno

Il Locarno Film Festival, la principale manifestazione cinematografica in Svizzera e tra le più prestigiose in Europa, celebra ad agosto la sua 77esima edizione. Quest'anno, il Festival collaborerà con Letterboxd, il social network per cinefili, per assegnare un premio a un nuovo lungometraggio proiettato in Piazza Grande. Il Festival è una piattaforma di scambio che favorisce l'incontro tra pubblico, operatori del settore e artisti audiovisivi, offrendo un'esperienza collettiva unica. Le proiezioni serali nella splendida Piazza Grande, definita la "più bella sala cinematografica a cielo aperto", sono il momento clou dell'evento. Produttori, registi e attori di fama mondiale sfilano sul tappeto rosso, aggiungendo un tocco di glamour cosmopolita.

