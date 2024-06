Detenuto trovato morto nella sua cella a Lugano

Un detenuto è morto nel Carcere Penale La Stampa di Lugano. La polizia cantonale in un comunicato ha spiegato che ieri verso le 14 l'uomo è stato rinvenuto incosciente, all'interno della sua cella. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale e dei soccorritori intervenuti. Sono in corso accertamenti sulle cause della morte ed è stata disposta l'autopsia, si legge nella nota. Le verifiche finora effettuate escludono l'intervento di terzi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Sono stati avvisati i famigliari dell'uomo deceduto.