In contromano sull'autostrada Svizzera prima dell'alba: non si ferma nemmeno alla vista della polizia

Oggi, domenica 15 luglio, poco dopo le 04.30 del mattino c'è stato un incidente della circolazione stradale sull'autostrada A2. Stando a una prima ricostruzione, alle 04:25 è giunta alla Centrale comune d'allarme (CECAL) la segnalazione di un veicolo che circolava in contromano sull'autostrada A2 in direzione Sud, all'altezza di Lodrino. È immediatamente scattato l'allarme e due pattuglie della polizia cantonale nel giro di pochi minuti hanno individuato il veicolo alla cui guida si trovava un 38enne cittadino svizzero. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, nonostante i ripetuti avvisi sia acustici sia visivi coi fari e i lampeggianti, l'auto ha proseguito la propria corsa. Alla fine c'è stata la collisione con la parte posteriore di un veicolo di servizio. Non si segnalano feriti ma solo danni materiali. L'ipotesi di reato a carico del 38enne è di grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale.